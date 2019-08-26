Очки с дополненной реальностью помогут слабовидящим лучше ориентироваться в пространстве

Исследователи Медицинская школы Кека из Университета Южной Калифорнии обнаружили, что очки с дополненной реальности могут существенно улучшить жизнь слабовидящих людей.

«Мобильность» таких пациентов возрастает на 50%, а скорость «схватывания» — на 70%. По снению исследователей, современные технологии дополненной реальности для слабовидящих ограничены и сложны в использовании, пациенты не могут ими пользоваться без продолжительной тренировки.

Исследователи решили использовать другой подход — вспомогательные технологии, которые расширяют, а не заменяют естественные восприятия. В результате, были созданы очки с дополненной реальностью, которые проецировали яркие цвета на сетчатку пациента, в соответствии с ближайшими препятствиями.

С такими очками случаи столкновений начали происходить на 50% реже. Пациентов также просили взять деревянный колышек на чёрном фоне, расположенный среди четырёх таких же колышков. Это стало удаваться пациентам на 70% чаще.

Технология пока недоработана и слишком дорога для повседневного использования, но со временем вполне может воплотиться в реальность.