Oculus и LG создадут общего «убийцу» AR-шлема Apple Vision Pro

Одним из таких конкурентов является Oculus, которая, по слухам, заключила партнёрство с южнокорейским гигантом LG. Целью этого сотрудничества является создание собственного премиального AR-шлема, который будет стоить дешевле, чем продукт Apple.

Согласно корейским источникам, новинка получит название Quest 4 Pro. Планируется, что она появится на рынке в 2025 году.

Перед этим, в 2024 году, Oculus намерена выпустить более дешёвую модель за менее чем $200 для более ценочувствительного рынка.

Что касается роли LG в этом проекте, компания уже в 2019 году подала заявку на патент, связанный с смешанной реальностью. Однако до сих пор неясно, имеет ли этот патент отношение к предстоящему AR-шлему от Oculus.