Один из этапов производства отечественных процессоров Baikal переведут в Россию

Разработчик процессоров Baikal, компания «Байкал электроникс», расширяет эксперимент по корпусированию своих чипов в России. Вместо того, чтобы делать это на фабрике TSMC на Тайване, они теперь используют мощности российских предприятий.

Корпусирование — это процесс, который завершает создание процессоров, устанавливая их в корпус. Компания раньше сотрудничала с TSMC, но после введения санкций, им пришлось пересмотреть свои планы и искать альтернативные пути.

В настоящее время эксперимент по корпусированию чипов Baikal в России продолжается, хотя есть проблемы с производственным браком. Это означает, что пока процесс может быть не очень эффективным, но со временем он будет совершенствоваться, и российские компании будут становиться более опытными в этой области.