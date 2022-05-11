Один из главных инженеров Apple сбежал из компании из-за принуждения к работе в офисе

В Apple Гудфеллоу занимал должность руководителя по машинному обучению в Группе специальных проектов. Перед увольнением он разослал сотрудникам электронное письмо, в котором обозначил, что его увольнение отчасти связано с нежеланием возвращается к работе в офисе.

Позицию Гудфеллоу разделяют многие сотрудники Apple: многие с недовольством приняли новые требования компании, что к 11 апреля из офиса нужно работать как минимум 1 день в неделю, ко 2 мая — не меньше 2 дней, а к 23 мая — не меньше 3 дней.