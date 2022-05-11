Один из главных инженеров Apple сбежал из компании из-за принуждения к работе в офисе

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Один из главных инженеров Apple сбежал из компании из-за принуждения к работе в офисеИ написал об этом сотрудникам
Один из крупнейших специалистов в области искусственного интеллекта и машинного обучения, бывший член научно-исследовательского отдела Google Brain и лаборатории OpenAI Ян Гудфеллоу срочно уволился из Apple из-за нежелания возвращаться с удалённого формата к работе в офисе.
В Apple Гудфеллоу занимал должность руководителя по машинному обучению в Группе специальных проектов. Перед увольнением он разослал сотрудникам электронное письмо, в котором обозначил, что его увольнение отчасти связано с нежеланием возвращается к работе в офисе.
Позицию Гудфеллоу разделяют многие сотрудники Apple: многие с недовольством приняли новые требования компании, что к 11 апреля из офиса нужно работать как минимум 1 день в неделю, ко 2 мая — не меньше 2 дней, а к 23 мая — не меньше 3 дней.