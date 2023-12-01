Один из худших кошмаров Apple: суд Великобритании начал антимонопольное расследование

Отменив предыдущее постановление, которое поддерживало возражения Apple, суд подчеркнул роль CMA в развитии конкуренции и защите потребителей, сигнализируя о возможных серьезных последствиях, если вина Apple будет доказана.

В прошлом году CMA инициировала комплексное расследование доминирования Apple и Google в сфере мобильных браузеров. Apple оспаривала результаты расследования, утверждая, что CMA не обладает юрисдикцией для его проведения. Однако решение Апелляционного суда теперь позволяет CMA изучить поведение Apple и потенциальные антимонопольные проблемы.

Этот вердикт может иметь далеко идущие последствия, поставив под сомнение позиции Apple и создав прецедент для будущих действий регулирующих органов. По мере того как будет разворачиваться судебная борьба, Apple столкнется с перспективой усиления контроля и потенциальных мер по защите потребителей на британском рынке.