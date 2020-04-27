Один из крупнейших производителей самолетов Airbus приготовился к банкротству

”Мы теряем деньги с невиданной скоростью, что может угрожать самому существованию нашей компании”, — рассказал топ-менеджер в обращении к сотрудникам компании. Также он заявил, что для того, чтобы производитель самолетов смог оставаться на плаву, ему необходимо начать процесс срочного снижения расходов.

Напомним, что еще в начале текущего месяца Airbus официально объявил о планах сократить производство реактивных лайнеров. Так, под сокращение должны будут попасть лайнеры семейства А320, которые в новых реалиях будут производить до 40 изделий в месяц.