Один из крупнейших производителей смартфонов Vivo отказался поставлять смартфоны в Германию

Пресс-служба Vivo сообщила, что компания всегда стремилась соблюдать права интеллектуальной собственности, а инновации создаёт благодаря обширным исследованиям и разработкам. При этом Vivo подписала соглашение о перекрёстном лицензировании со многими компаниями, в том числе с Nokia.

Суд вынес решение в пользу Nokia, с чем в Vivo не согласны. Поэтому компания приостановила поставки своей продукции в Германию, пока не будут достигнуты договорённости с конкурентом.

«Vivo полностью соблюдает права интеллектуальной собственности и стремится к постоянным инновациям посредством обширных исследований и разработок. В последние годы Vivo подписала соглашения о перекрёстном лицензировании со многими ведущими компаниями. Мы вели переговоры с Nokia об обновлении взаимной лицензии, но пока соглашение не достигнуто. Мы твёрдо убеждены, что Nokia не выполнила своё обязательство по лицензированию. Мы разочарованы решением окружного суда первой инстанции Мангейма от 6 апреля 2023. Мы обжаловали эти решения и рассмотрим другие варианты. Тем временем мы находимся в тесном контакте с Nokia, чтобы завершить переговоры о лицензировании на справедливых и разумных условиях. Наша долгосрочная приверженность немецкому рынку остаётся неизменной. Пользователи могут рассчитывать на поддержку, а также на будущие обновления программного обеспечения для своих устройств», — сказано в сообщении Vivo.