Один из лучших онлайн-переводчиков DeepL пообещал «стереть языковой барьер»

Система будет установлена к середине 2025 года и позволит компании создавать более мощные модели и новые функции.

По словам генерального директора компании Ярека Кутыловски, DeepL активно развивает инновации в сфере Language AI, и новое оборудование от NVIDIA даст компании необходимую вычислительную мощность для дальнейших достижений.

DeepL стремится обеспечить мгновенные переводы и облегчить взаимодействие пользователей по всему миру. Платформа уже обслуживает более 100 000 компаний, включая 50% из списка Fortune 500.

В этом году DeepL также запустила технологический центр в Нью-Йорке, представила обновленную функцию «Глоссарий» и новое поколение языковой модели, превосходящее GPT-4 по качеству переводов.