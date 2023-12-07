Один из модулей РОС оборудуют панорамными иллюминаторами

На Российской орбитальной станции (РОС) появятся панорамные окна, подобные тем, что есть в обзорном модуле Cupola на Международной космической станции. Ракетно-космическая корпорация «Энергия» предложила эту идею для коммерческого модуля РОС, предусматривая два панорамных иллюминатора с обзором в обе стороны. По словам корпорации, рядом с окнами можно создать каюты, зоны отдыха и места для работы и приготовления пищи.

Эти панорамные окна будут добавлены в коммерческий модуль, который можно интегрировать в основную структуру станции или сделать практически автономным. Заказчик сможет выбирать конфигурацию и комплектацию модуля. Все эти инновации входят в общий контекст создания российской орбитальной станции, проект которой находится на стадии экспертизы. Стоимость проекта оценивается в 609 млрд рублей до 2032 года, а Роскосмос приглашает международных партнёров, включая страны Африки и БРИКС, участвовать в этом амбициозном предприятии.

В планах на ближайшие годы запуск первого, научно-энергетического, модуля РОС к концу 2027 года, а узлового, шлюзового, базового и целевого модулей — в период с 2028 по 2030 год.