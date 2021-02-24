Наука и технологии
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Один из мощнейших истребителей планеты показали в раскраске ВВС США
Как ни странно, он не очень-то и похож на F-15E
В сети появилась свежая серия изображений, на которых один из мощнейших истребителей планеты — F-15EX — показали в раскраске ВВС США. Напомним, что совсем недавно боевой самолёт совершил свой первый полёт.
Как пишет The Drive, цветовая схема истребителя сильно напоминает ту, что используется в строевых американских F-15С. При этом, как ни странно, она отличается от той, что было решено использовать в случае с истребителями-бомбардировщиками F-15E.
Отметим, что ключевой особенностей F-15EX является уникальная возможность нести рекордное для истребителя количество вооружения. Так, согласно имеющимся данным, самолёт можно оснастить 22 управляемыми ракетами класса «воздух — воздух», что и делает его одним из самых мощных из ныне существующих.