Один из московских ВУЗов закрыли на карантин из-за вспышки кори

18:56, 12 апреля 2023
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Один из московских ВУЗов закрыли на карантин из-за вспышки кориА студентам рекомендовано привиться от вируса
Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина ввёл карантин и внеплановые каникулы с 12 по 16 апреля в связи со вспышкой кори. Студентов не будут допускать в ВУЗ из-за проведения противоэпидемических мероприятий.
Фото: Mavink.com
Всем студентам рекомендовано сделать прививки от кори и загрузить справки о вакцинации в личный кабинет на сайте университета.
«В ближайшее время в студгородке появятся пункты вакцинации от кори. Воспользуйтесь этой возможностью, берегите себя и своих близких, носите маски!» — сказано в сообщении, которое рассылают студентам.
При этом ВУЗ выполняет рекомендации Роспотребнадзора. Никакой паники нет, и для весны это штатная ситуация.