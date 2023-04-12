Наука и технологии
18:56, 12 апреля 2023
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Один из московских ВУЗов закрыли на карантин из-за вспышки кори

А студентам рекомендовано привиться от вируса

Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина ввёл карантин и внеплановые каникулы с 12 по 16 апреля в связи со вспышкой кори. Студентов не будут допускать в ВУЗ из-за проведения противоэпидемических мероприятий.

Один из московских ВУЗов закрыли на карантин из-за вспышки кори

Фото: Mavink.com

Всем студентам рекомендовано сделать прививки от кори и загрузить справки о вакцинации в личный кабинет на сайте университета.

«В ближайшее время в студгородке появятся пункты вакцинации от кори. Воспользуйтесь этой возможностью, берегите себя и своих близких, носите маски!» — сказано в сообщении, которое рассылают студентам.

При этом ВУЗ выполняет рекомендации Роспотребнадзора. Никакой паники нет, и для весны это штатная ситуация.

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