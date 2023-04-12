Один из московских ВУЗов закрыли на карантин из-за вспышки кори

Всем студентам рекомендовано сделать прививки от кори и загрузить справки о вакцинации в личный кабинет на сайте университета.

«В ближайшее время в студгородке появятся пункты вакцинации от кори. Воспользуйтесь этой возможностью, берегите себя и своих близких, носите маски!» — сказано в сообщении, которое рассылают студентам.

При этом ВУЗ выполняет рекомендации Роспотребнадзора. Никакой паники нет, и для весны это штатная ситуация.