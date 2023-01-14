Один из пользователей Twitter подал на соцсеть в суд из-за утечки его персональных данных

Гербер утверждает, что информация о нём была обнаружена в кеше данных, полученных хакерами в период с 2021 по 2022 год. В связи с чем он подал иск в федеральный суд Сан-Франциско.

«Житель штата Нью-Йорк Стивен Гербер утверждает, что его личная информация была среди кеша данных, полученных хакерами в период с 2021 по 2022 год. В пятницу он подал иск в федеральный суд Сан-Франциско, добиваясь статуса коллективного иска для всех тех, чья информация была так же утрачена»,— сообщает агентство Bloomberg.