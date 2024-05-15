Один из сооснователей OpenAI объявил о своем уходе из компании

Опубликовано 15 мая 2024, 23:15
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Один из сооснователей OpenAI объявил о своем уходе из компанииПосле почти десяти лет работы
Один из создателей искусственного интеллекта ChatGPT, Илья Суцкевер, объявил о своем уходе из OpenAI после почти десяти лет работы. В ноябре 2023 года Суцкевер, будучи одним из четырех членов совета директоров, проголосовал за отстранение от должности CEO Сэма Альтмана, но вскоре его решение было отменено. Именно Суцкевер, главный научный сотрудник OpenAI, сообщил Альтману о его увольнении.
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О своем решении Суцкевер объявил в социальной сети. Он не раскрыл подробностей, но сообщил, что работает над новым проектом, который имеет для него «глубоко личное значение». Альтман в свою очередь заявил, что расставание с Суцкевером «очень печально» и назвал его «одним из величайших умов нашего поколения, путеводной звездой нашей области и близким другом».
На посту главного научного сотрудника OpenAI, базирующейся в Сан-Франциско, Суцкевера сменит Якуб Пахоцки. Альтман назвал Пахоцки «еще одним из величайших умов нашего поколения» и выразил уверенность, что он «сделает все возможное, чтобы мы быстро и безопасно продвигались к нашей миссии — сделать ИИ доступным для всех».