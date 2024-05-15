Один из сооснователей OpenAI объявил о своем уходе из компании

О своем решении Суцкевер объявил в социальной сети. Он не раскрыл подробностей, но сообщил, что работает над новым проектом, который имеет для него «глубоко личное значение». Альтман в свою очередь заявил, что расставание с Суцкевером «очень печально» и назвал его «одним из величайших умов нашего поколения, путеводной звездой нашей области и близким другом».

На посту главного научного сотрудника OpenAI, базирующейся в Сан-Франциско, Суцкевера сменит Якуб Пахоцки. Альтман назвал Пахоцки «еще одним из величайших умов нашего поколения» и выразил уверенность, что он «сделает все возможное, чтобы мы быстро и безопасно продвигались к нашей миссии — сделать ИИ доступным для всех».