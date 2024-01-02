Один из старейших небоскрёбов Нью-Йорка продадут из-за банкротства владельца

В конце ноября 2023 года владелец половины небоскрёба, австрийский холдинг Signa объявил о банкротстве и начал процедуру продажи своей доли. По официальной информации, сумма долгов компании превысила 13 млрд евро.

В Австрии для разбирательства и проведения процедуры банкротства уже назначили конкурсного управляющего, который сообщил о трудном продвижении дела. Как отмечается, 50% небоскрёба принадлежит группе компаний RFR, совместно с которой холдинг Signa приобрёл долю в 2019 году за $151 млн.

Для справки, Chrysler Building был построен в 1930 году автомобильным концерном Chrysler. Это здание было самым высоким в городе (319 метров), пока его «рекорд» не побил Empire State Building (443 м).