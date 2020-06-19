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Один из старейших производителей мотоциклов показал новый электровелосипед с дальностью хода 240 км
Электротранспорт становится все более популярным у производителей
Британский производитель мотоциклов Triumph показал новый электровелосипед Trekker GT с дальностью хода 240 км и ценой около 3 300 долларов.
Стоит отметить, что внешне транспортное средство выглядит очень интересно — оно максимально похож на обычные велосипеды. Добиться подобного получилось за счет того, что все элементы, будто аккумулятор, проводка или электродвигатель, были спрятаны внутри легкой алюминиевой рамы.
Помимо всего прочего, новинка оснащена дисплеем от Shimano, который позволяет переключаться между различными режимами и отображает информацию о скорости, расстоянии, времени поездки и т.д. Также Trekker GT имеет достаточно внушительный вес — 24 кг.
Напомним, что компания является одним из старейших производителей мотоциклов — если BMW появился в 1917 году, Ducati в 1926, то Triumph занимается этим еще с 1902 года.