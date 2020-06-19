Один из старейших производителей мотоциклов показал новый электровелосипед с дальностью хода 240 км

Стоит отметить, что внешне транспортное средство выглядит очень интересно — оно максимально похож на обычные велосипеды. Добиться подобного получилось за счет того, что все элементы, будто аккумулятор, проводка или электродвигатель, были спрятаны внутри легкой алюминиевой рамы.