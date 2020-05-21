Один из старейших университетов Британии отказался от очных лекций до лета 2021 года

Таким образом, руководство университета планирует оставить для студентов лишь вариант, при котором лекции будут представлены в онлайн-варианте. При этом отдельно было отмечено, что преподаватели учебного заведения все же смогут проводить семинары в небольших группах и с соблюдением социальной дистанции.

Также представители Кембриджского университета уточнили, что в случае, если эпидемиологическая обстановка изменится в лучшую или худшую сторону, вышеописанное решение может быть пересмотрено.

Напомним, что Кембриджский университет перешел на онлайн-обучение еще в марте текущего года, при этом процесс сдачи экзаменов также проводятся виртуально.