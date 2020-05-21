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Один из старейших университетов Британии отказался от очных лекций до лета 2021 года
При этом оставив возможность проводить семинары
Популярное издание The Guardian опубликовало достаточно интересный материал, в котором говорится о том, что один из старейших университетов Британии, Кембриджский университет, отказался от очных лекций на весь следующий учебный год, то есть до лета 2021 года.
Таким образом, руководство университета планирует оставить для студентов лишь вариант, при котором лекции будут представлены в онлайн-варианте. При этом отдельно было отмечено, что преподаватели учебного заведения все же смогут проводить семинары в небольших группах и с соблюдением социальной дистанции.
Также представители Кембриджского университета уточнили, что в случае, если эпидемиологическая обстановка изменится в лучшую или худшую сторону, вышеописанное решение может быть пересмотрено.
Напомним, что Кембриджский университет перешел на онлайн-обучение еще в марте текущего года, при этом процесс сдачи экзаменов также проводятся виртуально.