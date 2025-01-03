Один из ведущих чипмейкеров Китая назначил президентом «ветерана Intel»

Шанхайский чипмейкер объявил о назначении 62-летнего Бая Пэна на трехлётний контракт. Он заменит на посту президента Тан Цзюньцзюня, который останется председателем и исполнительным директором компании.

«Ветеран Intel» имеет более чем 30-летний опыт работы в производстве полупроводников и ранее занимал руководящие должности в различных компаниях, включая Intel.

Бай получил образование в Пекинском университете и политехническом институте Ренсселера в США. Ранее он работал на литейном заводе Rong Semiconductor, производящем микросхемы по технологии зрелых узлов. Назначение Бая произошло вскоре после запуска нового завода Hua Hong в городе Уси, Цзянсу.