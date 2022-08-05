Одиночество увеличило риск развития инфаркта

Причём речь может идти о вполне серьёзных проблемах, вплоть до инфаркта или инсульта. К такому выводу специалисты пришли после анализа множества различных исследований по данной теме.

Оказалось, что социальная изоляция и одиночество являются достаточно распространёнными факторами, влияющими на здоровье сердечно-сосудистой системы и мозга. В то же время этой проблеме в обществе уделяется довольно-таки мало внимания.

Учёные отметили, что у пациентов, страдаюзих от одиночества, риск развития сердечного приступа или инсульта на 30% выше, чем у тех, кто достаточно активен с социальной точки зрения.

Напомним, что ранее в Сети появилась информация о повышенном риске развития атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний у людей, употребляющих в пищу красное мясо.