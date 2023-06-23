Одинокие люди рискуют умереть преждевременно, в том числе из-за рака

Более того, подобный образ жизни и вовсе может стать причиной различных смертельных заболеваний. Исследование, опубликованное в журнале Nature Human Behaviour, основано на данных, полученных из 90 исследований с участием более 2,2 млн человек со всего мира.

Участники, которые испытывали социальную изоляцию и одиночество, умирали чаще и раньше от различных причин, включая рак.

Учёные объясняют эту связь тем, что люди, страдающие от социальной изоляции, менее склонны к здоровому образу жизни и правильному питанию. Кроме того, социальная изоляция оказывает влияние на воспалительные процессы в организме и ослабляет иммунную систему.

Специалисты, исследовавшие данную проблему, отметили, что результаты их работы могут быть не совсем репрезентативны для стран с низким уровнем дохода.

Чтобы укрепить чувство принадлежности и избежать одиночества, учёные рекомендуют одиноким людям присоединиться к социальным или общественным группам. Кроме того, стоит ограничить время, проводимое в социальных сетях.