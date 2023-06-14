Одинокий алкоголик: учёные составили портрет человека, постоянно использующего искусственный интеллект

Причём данная особенность приводит не только к бессоннице, но и увеличивает количество выпиваемого алкоголя.

Исследователи из университетов в США, Сингапуре и Китае провели ряд экспериментов в нескольких странах, чтобы выяснить влияние постоянного взаимодействия с ИИ на людей.

В одном из экспериментов были опрошены 166 инженеров, работавших с искусственным интеллектом в тайваньской компании.

Специалисты интересовались уровнем одиночества, тревожности и сопричастности участников. Опросы также включали мнение членов семьи испытуемых об их поведении и самочувствии после работы.

Результаты показали, что люди, регулярно взаимодействующие с ИИ, чаще испытывали чувство одиночества, страдали от бессонницы и употребляли алкоголь. Интересно, что эти люди также чаще оказывали помощь коллегам на работе, возможно, пытаясь компенсировать своё одиночество.