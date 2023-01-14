Одна из американских компаний сократила производство вакцин от коронавируса из-за технических проблем и падения спроса

Одна из американских компаний сократила производство вакцин от коронавируса из-за технических проблем и падения спросаИ не получилось поработать с конкурентом
Американское издание Wall Street Journal (WSJ) рассказало, что одна из крупнейших компаний Johnson & Johnson сокращает объём производства вакцин от коронавируса.
Фото: Cnbc.com
Причина заключается в падении спроса и, по факту, несостоявшегося сотрудничества с конкурентом, другим производителем вакцин Merck & Co. Обе компании подали встречные требования об арбитраже.
Со стороны Johnson & Johnson заявили, что Merck & Co. так и не приступила к совместному производству вакцин, хотя это объединение было рекомендовано федеральным правительством США. У Merck проблемы начались на этапе поставок ингредиентов и компонентов для производства вакцин — все составляющие препаратов приходили значительно позже запланированных сроков. Также наблюдались технические проблемы на заводе компании.