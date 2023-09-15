Одна из европейских стран стала 29-м участником лунной программы США

Artemis — лунная программа, разработанная США, которая определяет правовые нормы взаимодействия между государствами при добыче ресурсов на Луне и позволяет промышленным предприятиям стран-партнёров участвовать в этой программе. Предполагается, что на Луне не может быть монополизма.

Соглашение было подписано в резиденции посла Германии в США. «Германия давно является одним из ближайших и самых способных международных партнёров НАСА», — заявил на церемонии подписания документов глава НАСА Билл Нельсон.