Наука и технологии
19:54, 15 сентября 2023
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Одна из европейских стран стала 29-м участником лунной программы США

Германия подписала соглашение Artemis

Германия вошла в соглашение Artemis и стала 29-м участником лунной программы США.

Одна из европейских стран стала 29-м участником лунной программы США

© NASA

Artemis — лунная программа, разработанная США, которая определяет правовые нормы взаимодействия между государствами при добыче ресурсов на Луне и позволяет промышленным предприятиям стран-партнёров участвовать в этой программе. Предполагается, что на Луне не может быть монополизма.

Соглашение было подписано в резиденции посла Германии в США. «Германия давно является одним из ближайших и самых способных международных партнёров НАСА», — заявил на церемонии подписания документов глава НАСА Билл Нельсон.

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