Одна из крупнейших авиакомпаний создаст первый в мире космический грузовик

Судя по данным, предоставленным NASA, бурением марсианского грунта займется вездеход американского космического агентства под названием Perseverance. На орбиту же полезный груз направит неназванная специальная ракета, которая и передаст все необходимое новой разработке Airbus. Стоимость проекта авиакомпании оценивается примерно в несколько миллиардов долларов, а вложиться в него пообещали как представители США, так и представители Европы.

Ожидается, что первый запуск устройства состоится уже в 2026 году, а в качестве его движущей силы выступит смесь химических и электрических двигателей. Их мощности должно быть достаточно, чтобы запустить в космос и позволить выполнить свою цель 6,5-тонному гиганту.

”Это не просто сложнее, чем любая миссия на Марс, это в два раза сложнее. Устройство Airbus действительно станет «первым межпланетным грузовым кораблем», потому что это и есть то устройство, которое будет выполнять такую функцию. Он предназначен для того, чтобы перевозить грузы между Марсом и Землей”, - заявил директор по исследованиям человека и роботов Европейского космического агентства Дэвид Паркер.