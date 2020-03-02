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Одна из крупнейших автомобильных выставок отменена из-за коронавируса
Вслед за MWC 2020 и GDC 2020
Федеральный совет Швейцарии принял решение об отмене одной из крупнейших автомобильных выставок — Женевского автосалона — из-за эпидемии коронавируса. Власти страны постановили, что до 15 марта текущего года нельзя проводить мероприятия, в которых будут участвовать более 1 тыс человек.
”Мы сожалеем об этой ситуации, но здоровье всех участников является нашим главным приоритетом. Это форс-мажорные обстоятельства и огромные потери для производителей, которые вложили значительные средства в свое присутствие в Женеве. Однако мы убеждены, что они поймут это решение”, — рассказал глава компании, организующей выставку, Морис Турреттини.
Что интересно, как и в случае с MWC 2020, финансовые последствия для всех, кто планировал принять участие в данном мероприятии, оказались крайне значительными. В ближайшие дни организаторы займутся их оценкой. Что же касательно денег за билеты на автосалон — их вернут в самое ближайшее время.