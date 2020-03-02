Одна из крупнейших автомобильных выставок отменена из-за коронавируса

Что интересно, как и в случае с MWC 2020, финансовые последствия для всех, кто планировал принять участие в данном мероприятии, оказались крайне значительными. В ближайшие дни организаторы займутся их оценкой. Что же касательно денег за билеты на автосалон — их вернут в самое ближайшее время.