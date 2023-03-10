Одна из крупнейших криптобирж Binance запретила россиянам покупать евро и доллары напрямую у других участников

19:41, 10 марта 2023
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Одна из крупнейших криптобирж Binance запретила россиянам покупать евро и доллары напрямую у других участниковВ силу новых санкций
После того, как одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж Binance ввела для россиян лимит на хранение криптовалюты в размере не более 10 тысяч евро, теперь последовал запрет и на использование р2р-сервиса компании.
Фото: Unsplash.com
Это сервис, позволяющий пользователям биржи напрямую друг у друга покупать и продавать криптовалюту с конвертацией в доллары и евро. Как объяснили представители Binance, запрет на использование их р2р-сервиса обусловлен 10-м пакетом антироссийских санкций.
Причём такой запрет введён не только для граждан России, но и для всех, кто живёт в стране. Запрет также обусловлен популярностью криптовалютных р2р-сервисов у россиян в силу отключения росийских банков от системы SWIFT.