Одна из крупнейших криптобирж Binance запретила россиянам покупать евро и доллары напрямую у других участников

Это сервис, позволяющий пользователям биржи напрямую друг у друга покупать и продавать криптовалюту с конвертацией в доллары и евро. Как объяснили представители Binance, запрет на использование их р2р-сервиса обусловлен 10-м пакетом антироссийских санкций.

Причём такой запрет введён не только для граждан России, но и для всех, кто живёт в стране. Запрет также обусловлен популярностью криптовалютных р2р-сервисов у россиян в силу отключения росийских банков от системы SWIFT.