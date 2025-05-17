Одна из крупнейших криптобирж Coinbase призналась в крупной утечке данных

Утечка персональных данных компании через два дня после её вступления в индекс вызвала тревогу у инвесторов и акционеров, и, разумеется, у клиентов. Угроза утечки информации о пользователях в открытый доступ и требование выкупа в $20 млн напрямую связаны с заменой компании Discover Financial Services в индексе, так считают опрошенные порталом Android Police эксперты.

Отчёты о взломе, представленные Coinbase Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), раскрывают, что инцидент весьма масштабный. Сообщается, что учётные данные пользователей, в том числе ключи шифрования, валютные переводы и другая информация, связанная с аккаунтом, может быть скомпрометирована. Эти данные не были украдены или взломаны. Но всё же злоумышленники, причём это не хакеры, получили доступ к важной личной информации клиентов, но к какой именно, ничего не говорится публично.