Одна из лидирующих стран Европы откажется от выработки энергии из угля в 2035 году

Более подробный и точный график со сроками отключений угольных электростанций будет предоставлен уже в середине 2020 года, после чего операторы электростанций и представители отрасли смогут внести собственные правки в проект. Когда все аспекты будут обсуждены и приняты, начнется процесс отказа от угольной добычи электроэнергии.

По данным местного издания Deutsche Welle, правительство Германии находится под крайне “сильным давлением общественности”, которое крайне озабочено вопросами выбросов вредных веществ в атмосферу, а также склонно придерживаться Парижских соглашений по климату. К слову, уголь является самым неэкологичным видом топлива.