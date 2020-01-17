Наука и технологии
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Одна из лидирующих стран Европы откажется от выработки энергии из угля в 2035 году
И все из-за давления общественности, выступающей против выброса вредных веществ в атмосферу
Как стало известно, Германия намерена на три года раньше запланированного срока прекратить выработку электроэнергии с использованием угля — случится это, по последним данным, уже в 2035 году.
Более подробный и точный график со сроками отключений угольных электростанций будет предоставлен уже в середине 2020 года, после чего операторы электростанций и представители отрасли смогут внести собственные правки в проект. Когда все аспекты будут обсуждены и приняты, начнется процесс отказа от угольной добычи электроэнергии.
По данным местного издания Deutsche Welle, правительство Германии находится под крайне “сильным давлением общественности”, которое крайне озабочено вопросами выбросов вредных веществ в атмосферу, а также склонно придерживаться Парижских соглашений по климату. К слову, уголь является самым неэкологичным видом топлива.