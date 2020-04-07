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Одна из самых мощных в мире пушек была модернизирована в России
Так, орудие было “пересобрано” полностью из отечественных комплектующих
Пресс-служба концерна "Уралвагонзавод", который в свою очередь входит в состав Ростеха, опубликовала данные, согласно которым выходит, что в России была модернизирована одна из самых мощных пушек в мире под названием 2С7М "Малка".
Так, в ходе проводившихся работ, у "Малки" были заменены коробка передач, механизмы распределения, а также агрегаты энергообеспечения. Помимо этого специалисты "Уралтрансмаш”, где и проходил процесс модернизации, обновили у орудия приборы наблюдения, аппаратуру внутренней связи и радиостанцию. Стоит также отметить, что в устройстве были заменены все импортные комплектующие — теперь “Малка” полностью основана на отечественных решениях.
”Модернизация улучшила ходовые характеристики, маневренность и подвижность, командную управляемость и все основные характеристики орудия”, — рассказали представители "Уралвагонзавода".