Одна из самых мощных в мире пушек была модернизирована в России

Так, в ходе проводившихся работ, у "Малки" были заменены коробка передач, механизмы распределения, а также агрегаты энергообеспечения. Помимо этого специалисты "Уралтрансмаш”, где и проходил процесс модернизации, обновили у орудия приборы наблюдения, аппаратуру внутренней связи и радиостанцию. Стоит также отметить, что в устройстве были заменены все импортные комплектующие — теперь “Малка” полностью основана на отечественных решениях.

”Модернизация улучшила ходовые характеристики, маневренность и подвижность, командную управляемость и все основные характеристики орудия”, — рассказали представители "Уралвагонзавода".