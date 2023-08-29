Одна из стран ЕС потребовала 58 млрд евро для борьбы с глобальным потеплением

Но запрашиваемая сумма оказалась больше в 2 раза — 58 млрд евро. При этом голландские власти готовы выделить ещё 35 млрд на борьбу с глобальным потеплением, но и этих денег не хватит на покрытие всех расходов.

Проблема для Голландии заключается не только в экологических, но и в политических рисках. Как заявила министр природы и политики сокращения азотных выбросов Нидерландов Кристианна ван дер Вал-Зеггелинк, если не реализовать заявленные проекты на уровне страны, в ситуацию может вмешаться Брюссель, при этом запрашиваемая сумма нанесёт серьёзный экономический ущерб Нидерландам. Поэтому «не исключено, что данная сумма может быть пересмотрена в сторону снижения в связи с непростой финансовой ситуацией в стране».

«Мы уже не можем позволить себе расширение энергосистемы из-за отсутствия квот на выбросы азота. Это также относится к расширению инфраструктуры и различным жилищным проектам. Вы можете быть за или против этого, но такова правовая реальность, в которой мы находимся», — сообщила министр.