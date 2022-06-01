Одним из последствий оспы обезьян могут быть дефекты кожи

Специалист объяснил, что одним из симптомов оспы обезьян является крупная сыпь. Сначала появляется на лице, затем переходит на верхние и нижние конечности. Поскольку сыпь крупная, и если человек живёт в санитарно-запущенных условиях, тогда велика вероятность появления сильных дефектов на коже.

Заразиться вирусом можно двумя путями — воздушно-капельным и контактным. «Под воздушно-капельным путем я подразумеваю через кожу и слизистую, то есть даже через небольшие ссадины или дефекты кожи инфекция может проникать. Контактный путь — обычно с биологическими жидкостями. Кроме того, через постельное бельё. Половой путь можно отнести к контактному», — объяснил эксперт.

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