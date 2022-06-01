Одним из последствий оспы обезьян могут быть дефекты кожи

Одним из последствий оспы обезьян могут быть дефекты кожиОб этом рассказал иммунолог
Специалист объяснил, что одним из симптомов оспы обезьян является крупная сыпь. Сначала появляется на лице, затем переходит на верхние и нижние конечности. Поскольку сыпь крупная, и если человек живёт в санитарно-запущенных условиях, тогда велика вероятность появления сильных дефектов на коже.
Заразиться вирусом можно двумя путями — воздушно-капельным и контактным. «Под воздушно-капельным путем я подразумеваю через кожу и слизистую, то есть даже через небольшие ссадины или дефекты кожи инфекция может проникать. Контактный путь — обычно с биологическими жидкостями. Кроме того, через постельное бельё. Половой путь можно отнести к контактному», — объяснил эксперт.
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