Одного из крупнейших европейских операторов связи атаковали хакеры

Как сообщает портал Bleeping Computer, в результате атаки некоторые сервисы временно перестали работать, в основном на территории Франции. При этом оператор не подтвердил, что в ходе атаки были украдены данные клиентов или самой компании.

Специалисты Orange Cyberdefense — подразделения компании, которое отвечает за кибербезопасность — быстро обнаружили и изолировали взломанную систему. Из-за этого временно перестали работать сервисы и платформы управления для некоторых бизнес-клиентов и потребительских услуг.

После обнаружения кибератаки Orange сообщила об этом в соответствующие органы и подала официальную жалобу. Компания продолжает расследование, но на данный момент нет подтверждений утечки данных.