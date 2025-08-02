Одного из крупнейших европейских операторов связи атаковали хакеры

Опубликовано 02 августа 2025, 14:151 мин.
Одного из крупнейших европейских операторов связи атаковали хакерыЯкобы безрезультатно
Французская компания Orange, один из крупнейших европейских операторов связи, сообщила о кибератаке на одну из своих информационных систем. Инцидент произошёл 25 июля.
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Как сообщает портал Bleeping Computer, в результате атаки некоторые сервисы временно перестали работать, в основном на территории Франции. При этом оператор не подтвердил, что в ходе атаки были украдены данные клиентов или самой компании.
Специалисты Orange Cyberdefense — подразделения компании, которое отвечает за кибербезопасность — быстро обнаружили и изолировали взломанную систему. Из-за этого временно перестали работать сервисы и платформы управления для некоторых бизнес-клиентов и потребительских услуг.
После обнаружения кибератаки Orange сообщила об этом в соответствующие органы и подала официальную жалобу. Компания продолжает расследование, но на данный момент нет подтверждений утечки данных.
Источник:Bleeping Computer
Автор:Андрей Кадуков
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