Одной назальной вакцины от COVID-19 оказалось недостаточно

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Одной назальной вакцины от COVID-19 оказалось недостаточноНо, как всегда, есть случаи-исключения
В ближайшее время в гражданский оборот должна попасть назальная вакцина от COVID-19. Но сколько раз ею нужно будет «привиться»? Ответить на этот вопрос решил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По словам специалиста, назальный препарат будет схож со «Спутник V» — он тоже будет двухкомпонентным. Но если человек решит воспользоваться им как бустером, то достаточно будет и одного компонента.
Отвечая на вопрос о сроках появления новой разновидности вакцины для россиян, Гинцбург назвал 2022 год как наиболее реалистичный.
Напомним, что ранее специалист поделился советом о том, какой препарат стоит выбрать для повторной ревакцинации. По его мнению, «Спутник V» является отличным вариантом для пожилых людей, которые хотят повторно ревакцинироваться. Остальных граждан Гинцбург призвал использовать «Спутник Лайт».
Источник: РИА Новости