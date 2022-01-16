Одной назальной вакцины от COVID-19 оказалось недостаточно

По словам специалиста, назальный препарат будет схож со «Спутник V» — он тоже будет двухкомпонентным. Но если человек решит воспользоваться им как бустером, то достаточно будет и одного компонента.

Отвечая на вопрос о сроках появления новой разновидности вакцины для россиян, Гинцбург назвал 2022 год как наиболее реалистичный.

Напомним, что ранее специалист поделился советом о том, какой препарат стоит выбрать для повторной ревакцинации. По его мнению, «Спутник V» является отличным вариантом для пожилых людей, которые хотят повторно ревакцинироваться. Остальных граждан Гинцбург призвал использовать «Спутник Лайт».