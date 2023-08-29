«Одноклассники» начнут собирать данные об ошибках в приложениях на смартфонах россиян

Одноклассники (ОК) представили новый сервис Tracer для разработчиков мобильных приложений на Android и iOS. Этот инструмент помогает выявлять технические проблемы в приложениях и автоматически создавать отчёты об ошибках. Новый сервис доступен бесплатно для интеграции другими разработчиками.

Tracer предоставляет разработчикам более широкий набор инструментов по сравнению с аналогичными сервисами для отслеживания ошибок в приложениях. Он не только собирает информацию о сбоях и других проблемах, но также позволяет быстро находить ошибки внутри различных частей приложения и модулей программы.

Одной из ключевых особенностей Tracer является способность в реальном времени обнаруживать утечки памяти, что является одной из основных причин сбоев в приложениях. Эти проблемы трудно выявить с помощью стандартных инструментов анализа, и скорость их устранения критически важна для пользователей.

Сервис также помогает разработчикам оптимизировать производительность приложения, учитывая различные характеристики устройства пользователя, что обычно невозможно сделать на этапе разработки. Tracer был успешно протестирован внутри Одноклассников и других продуктов VK, и он снизил количество ошибок приложений, связанных с утечками памяти, в пять раз.

Этот новый сервис обещает улучшить стабильность и производительность мобильных приложений, что приносит пользу как разработчикам, так и пользователям.