"Одноклассники" наделили страницы пользователей возможностями бизнес-аккаунтов

”Среди показателей, которые статистика позволяет отслеживать в пользовательских профилях - охват, то есть количество человек, увидевших пост, география друзей, их действия (просмотры, классы, комментарии, репосты, переходы на страницу). С помощью данных статистики также можно увидеть, какой контент набирает больше всего просмотров среди записей, фото и видео”, — говорится в официальном сообщении компании.

“Одноклассники” также сделали акцент на том, что статистика может оказаться крайне полезна людям, решившим сделать из своей страницы площадку для продвижения собственного бизнеса. Благодаря новым функциям, они смогут понять, как пользователи реагируют на сделанные ими публикации, благодаря чему у подобных аккаунтов появится возможность делать более интересные для посетителей страницы посты.