«Одноклассники» научат своих пользователей снимать видео-контент

Социальная сеть «Одноклассники» создала серию видеороликов, чтобы помочь пользователям создавать красивый контент, связанный с их хобби и повседневной жизнью. В этом сообщении рассказывается, что доступ к «ФотоСоветам» предоставляется в разделе «Увлечения» и официальной группе сети «Все ОК!». Здесь можно найти более 60 видеоуроков, которые научат снимать красивые кадры на любом смартфоне.

Эти короткие видеоуроки помогут людям научиться запечатлевать свои увлечения или моменты из жизни. Например, многие хотят сделать красивые фотографии своих кулинарных шедевров или впечатляющих путешествий. Иногда может показаться, что для этого нужны специальные навыки или оборудование, и что только профессионалы могут создавать интересный контент. Однако директор по маркетингу «Одноклассников» Наталия Радченкова утверждает, что рецепт успешной фотографии гораздо проще — вам потребуется только смартфон и немного воображения.

Эти инструкции созданы популярными авторами в «Одноклассниках», такими как Рита Тим, Катерина Пискунова, Станислава Брусенская и другие.