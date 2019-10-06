"Одноклассники" научились распознавать лица на видео

Благодаря новой функции лицо человека идентифицируется среди всех загруженных фотографий и видеозаписей, а в последствии и очень точно распознает персональный профиль человека. Чтобы не прибегать к нарушениями правил “Одноклассников”, нововведение будет работать только в рамках друзей пользователя. Таким образом ускорится поиск друга на видео в плеере. Функция автоматически отмечает друзей в видеоролике, а затем предлагает их подтвердить. Отмеченным пользователям поступит уведомление об отметке, которую они, при желании, могут удалить или запретить в настройках.