Одноклассники научились скрывать фон во время видеозвонков

Команда «Одноклассников» объявила о том, что соцсеть первой в России запустила функцию размытия фона во время видеозвонка в мобильных приложениях на платформах iOS и Android.

Теперь во время группового видеозвонка можно не беспокоиться о возможном беспорядке на заднем плане или окружении, которое не соответствует тематике разговора.

В основе разработанной внутри соцсети технологии размытия фона – алгоритмы машинного обучения и нейросети с семантической сегментацией объектов на картинке. Это позволяет отделить звонящего человека от фона. Фон при этом размывается и скрывает лишние детали.

Новую функцию можно включить во время видеозвонка, через кнопку в настройках одним кликом, и при необходимости отключить этим же способом. Размытие фона доступно как во время групповых видеозвонков, так и во время звонков один на один.