Одноклассники научились защищать пользователей от преследования в соцсети

Внедрив модель на основе машинного обучения, платформа теперь ограничивает взаимодействие между пользователями, которые часто отказываются от общения и теми, кто навязывает своё внимание.

Пользователи, которые часто отклоняют заявки в друзья или добавляют незнакомцев в «чёрный список», больше не будут получать уведомления о действиях аккаунтов, проявляющих навязчивое поведение.

Это включает в себя заявки в друзья, лайки на фотографиях, подарки и посещения страницы. Кроме того, количество возможных диалогов для тех, кто массово отправляет личные сообщения, будет ограничено.

Свежая модель была протестирована на разных аудиториях в течение нескольких месяцев. В результате эксперимента количество жалоб на навязчивое внимание со стороны незнакомых аккаунтов снизилось на 25%.

Пользователи стали реже отклонять заявки в друзья и добавлять незнакомцев в «чёрный список», так как нежелательная активность перестала отвлекать их внимание.