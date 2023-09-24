«Одноклассники» обучат россиян языку жестов

На Одноклассниках сейчас можно узнать, как выразить благодарность, дать комплименты и передать другие популярные фразы жестами. Социальная сеть запустила серию видеопожеланий с сурдопереводом, сотрудничая с образовательной платформой Surdoclass для слабослышащих людей. Этот проект связан с Международным днём жестовых языков, который отмечается 23 сентября. Основная цель проекта — привлечь внимание к правам слабослышащих и познакомить людей со значением жестовых языков.

Эти видеопожелания абсолютно бесплатны и доступны в разделе подарков на всех платформах Одноклассников. В серии видеопожеланий вы найдёте фразы вроде «Любовь превыше всего», «Дарю нежность и тепло», «Делай добрые дела», «Пусть этот день принесёт удачу», «Ты лучше всех», «Улыбайся чаще» и многое другое. Их представила Анна Погорелова, которая общается на жестовом языке более шести лет и профессионально занимается переводом более трёх лет.

Сегодня в России проживает около 13 миллионов глухих и слабослышащих людей, и для многих из них жестовый язык — это их родной способ общения. В рамках этого проекта, который приурочен к Международному дню жестовых языков, Surdoclass и Одноклассники стараются создать больше обучающих материалов, специально адаптированных для слабослышащих людей, и содействуют популяризации изучения жестового языка.

Подарки являются одним из самых распространённых способов взаимодействия пользователей на Одноклассниках, и за второй квартал 2023 года было отправлено целых 11,2 миллиарда виртуальных подарков. Важно отметить, что социальная сеть уделяет значительное внимание вопросам инклюзии. Примером этого служит тот факт, что в 2022 году приложение Одноклассники стало первым в России приложением социальной сети, которое стало доступным для незрячих пользователей.