"Одноклассники" представили сервис знакомств по видео

Сообщается, что благодаря сервису пользователи могут найти собеседников с учетом определенных параметров, в числе которых пол, возраст, а также интересы. При желании можно ограничить общение с человеком, появившемся в “Окне” и перейти к поиску другого собеседника. В случае взаимной симпатии можно нажать на “дружить” и продолжить беседу уже в самой соцсети.

Представители компании отметили, что у пользователей всегда есть возможность пожаловаться на собеседника, нажав на специальную кнопку. Впоследствии модерации соцсети поступит скриншот звонка, тогда как пользователь сможет переключиться на следующего собеседника. Начать пользоваться сервисом можно из официальной группы "Окно -- мир новых знакомств".