«Одноклассники» улучшили рекомендации видео и фото в новой бесконечной ленте

Опубликовано 03 декабря 2024, 11:001 мин.
«Одноклассники» улучшили рекомендации видео и фото в новой бесконечной лентеЭто явно пойдет на пользу соцсети
Социальная сеть «Одноклассники» обновила дизайн рекомендаций и добавила бесконечную ленту под постами.
Теперь пользователи могут быстрее находить интересные публикации, включая тексты, фото и видео.
Алгоритмы платформы научились анализировать активность пользователей и предлагать персонализированный контент: активные участники видят больше постов, а те, кто изучает соцсеть реже, получают оптимальное количество рекомендаций.
Нововведение не только упрощает навигацию, но и помогает авторам контента: блогеры смогут увеличить охваты, а пользователи — быстрее находить группы и публикации, соответствующие их интересам.
Обновления уже доступны на всех устройствах, включая мобильные приложения для iOS и Android, а также в сервисе «Увлечения».