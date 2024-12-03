«Одноклассники» улучшили рекомендации видео и фото в новой бесконечной ленте

Теперь пользователи могут быстрее находить интересные публикации, включая тексты, фото и видео.

Алгоритмы платформы научились анализировать активность пользователей и предлагать персонализированный контент: активные участники видят больше постов, а те, кто изучает соцсеть реже, получают оптимальное количество рекомендаций.

Нововведение не только упрощает навигацию, но и помогает авторам контента: блогеры смогут увеличить охваты, а пользователи — быстрее находить группы и публикации, соответствующие их интересам.

Обновления уже доступны на всех устройствах, включая мобильные приложения для iOS и Android, а также в сервисе «Увлечения».