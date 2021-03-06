«Одноклассники», «ВКонтакте» и другие интернет-площадки оштрафуют за призывы к протестам

Так, ведомство оштрафует популярные в России интернет-ресурсы за призывы к участию в протестах. В список онлайн-площадок, которые планируется оштрафовать, вошли также Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram и видеохостинг YouTube.

В Роскомнадзоре отметили, что протоколы в отношении Facebook, Instagram, Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассники» и YouTube уже находятся в суде.