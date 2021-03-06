«Одноклассники», «ВКонтакте» и другие интернет-площадки оштрафуют за призывы к протестам
Так, ведомство оштрафует популярные в России интернет-ресурсы за призывы к участию в протестах. В список онлайн-площадок, которые планируется оштрафовать, вошли также Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram и видеохостинг YouTube.
В Роскомнадзоре отметили, что протоколы в отношении Facebook, Instagram, Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассники» и YouTube уже находятся в суде.
4 марта мировой судья Савеловского района принял решение оштрафовать ООО «Мэйл.ру» по двум делам об административных правонарушениях за несвоевременное удаление призывов в соцсети «Одноклассники». По каждому из рассмотренных дел назначено наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей. Общая сумма штрафа составила 4 млн рублей.
Отмечается, что штрафы предусмотрены за то, что площадки не удалили или несвоевременно удалили призывы к участию подростков в протестных акциях.