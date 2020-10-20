Наука и технологии
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"Одноклассники" выпустили собственный аналог Instagram Stories
Речь о сервисе “Моменты”
В «Одноклассниках» появилось очередное нововведение. На этот раз в социальной сети выпустили собственный аналог Instagram Stories. Речь о сервисе “Моменты” с помощью которого пользователи могут публиковать короткие видео или фото, исчезающие спустя сутки.
Особенностью нововведения является возможность соревноваться публикациями с друзьями.
Команда ОК адаптировала привычный для соцсетей формат под интересы своей аудитории: пользователи смогут не только делиться личными фотографиями и видео, но и получать новые эмоции, благодаря ежедневным конкурсам. Рейтинг друзей с лучшими моментами обновляется в режиме реального времени.
В “Моментах” можно размещать видео, продолжительность которых достигает 10 секунд, а также фото. Пользователи могут наложить на контент маски, надписи, а также стикеры. Новый сервис уже доступен для части пользователей в мобильных приложениях.