Одноклеточный хищник предпочел своей добыче микропластик

Исследователи из Института биологии южных морей им. А.О. Ковалевского РАН показали, что живущие в море в море простейшие организмы поглощают частицы пластика.

Пластиковые отходы составляют от 80 до 85% мусора в мировом океане. Под воздействием внешних факторов в воде они распадаются на более мелкие фрагменты. Микропластиком называют частицы размером менее пяти миллиметров.

В ходе своего эксперимента ученые из Севастополя наблюдали за поведением Oxyrrhis marina — одноклеточного хищника. Этот протист непритязателен — пищей жгутиконосца могут служить 87 различных организмов. Он способен поглощать как фитопланктон — микроводоросли, — так и подобные себе микроорганизмы.

Выяснилось, что эти протисты поглощают частицы пластика даже при наличии своей «любимой» пищи — микроскопических водорослей, рассказала одна из исследователей, научный сотрудник отдела аквакультуры и морской фармакологии ИнБЮМ РАН Татьяна Рауэн. «Проглатывая» частицы пластика, окзирис не мог их переварить и выводил обратно в окружающую среду. При этом процесс повторялся вновь и вновь.

Это говорит о том, отмечает Рауэн, что у организма не возникала пищевая адаптация к частицам микропластика. Как следствие, протисты не получал энергетические ресурсы, необходимые для жизни. По мнению ученых подобная реакция на микропластик отразится на способности окзирисов к передвижению, миграциям и размножению.

Потребление протистами пластика опасно и для человека, предостерегают ученые. С ними он включается в пищевую цепь уже на самых низших ее уровнях. С морепродуктами в организм людей могут поступать токсичные вещества, «впитываемые» полимерами.