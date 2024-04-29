Одноплатный компьютер Raspberry Pi 5 превратили в ИИ-рассказчика сказок

Разработчик Томас Валадез создал именно такой проектт на Raspberry Pi. «Книга сказок» генерирует истории с картинками прямо на устройстве, используя пару ИИ-инструментов с открытым кодом.

После генерации все данные форматируются под небольшой цветной E-Ink экран. Такой дисплей потребляет минимум энергии, к тому же, изображение остается на экране даже при потере питания.

Создание новой истории и картинки занимает около пяти минут. Обновление E-Ink экрана тоже отнимет какое-то время, но если устройство используется не слишком часто, это не будет проблемой. Уникальный результат стоит ожидания.

В основе проекта — Raspberry Pi 5, хотя можно использовать и более старые модели, но с меньшей производительностью.

Экран – 5.7-дюймовый Inky Impression, но опять же — можно использовать и другой. Понадобится карта памяти не менее 32 ГБ, так как ИИ-модели занимают много места.