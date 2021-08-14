Одноразовую посуду и упаковки для яиц назвали токсичными и вредными

Так, согласно опубликованным данным, опасность упаковок для продуктов заключается в использовании в них полистирола и вспененного полистирола, которые потенциально опасны для здоровья.

“Например, полистирол (ПС, PS), из которого делают одноразовую посуду, вспененные лотки/подложки, вспененные боксы, стаканчики для йогуртов, контейнеры для яиц. Производители часто его выбирают из-за дешевизны. Но это токсичный и вредный пластик”, — сообщили представители РЭО.

В источнике также отмечается, что полистирол является более опасным ввиду технологии производства, для которой предполагается не окончательная полимеризация, а лишь на 97-98%. Так, в процессе разложения полимеров начинают выделяться вызывающие рак вещества. Разложение же происходит из-за света, тепла, воды и прочих факторов.