Одобрение ВОЗ вакцины “Спутник V” вновь перенесли

Наука и технологии
Вчера в 22:32
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Одобрение ВОЗ вакцины “Спутник V” вновь перенеслиНа 2022 год
Роджерио Гаспар, директор по регулированию и преквалификации Всемирной организации здравоохранения сообщил, что они будут готовы провести инспекцию на месте производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в феврале.
Ранее, эту инспекцию уже переносили с декабря 2021 года на январь 2022, в связи с распространением омикрон-штамма COVID-19.
По нашему плану на сегодня, с учетом того, что к концу декабря мы получим всю необходимую информацию, мы сможем провести локальную инспекцию на производстве "Спутник V" в феврале.
Роджерио Гаспар
Директор по регулированию и преквалификации ВОЗ
По словам Гаспара, Российский фонд прямых инвестиций обещает направить первый пакет данных ВОЗ до окончания 2021 года Второй пакет данных должен быть направлен в ВОЗ к концу января 2022 года.
Источник: РИА новости