Одышку назвали самым настораживающим симптомом COVID-19

Специалист отметил, что подсчет частоты дыхания необходимо осуществлять в состоянии покоя, так как при повышении температуры тела человеку в принципе тяжелее дышать. Врач посоветовал принять сидячее положение, успокоиться и только тогда начинать подсчет дыхания. По словам Болибока, нормальным можно считать частоту от 16 до 20 вдохов в минуту. В то же время, учащенное дыхание характерно для дыхательной недостаточности.

Опасность представляет из себя и одышка с тахикардией. ”Если человек без температуры имеет учащенный ритм сердца и одышку, то это говорит о том, что нужно бить тревогу, вызывать врача, делать компьютерную томографию легких”, — добавил врач.