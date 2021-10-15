Офицер армии США назвал конструктивный недостаток танка Т-90

Постоянный автор издания 19FortyFive и бывший офицер армии США Брент Иствуд в своей статье рассказал о главном, на его взгляд, недостатке российского танка Т-90. По словам Иствуда, это слабая броня и, как следствие, низкая стойкость к огню современных противотанковых ракет. Наиболее слабым местом Т-90 Иствуд считает башню танка.

Эксперт также говорит о том, что, несмотря на все заявления России о неуязвимости Т-90, в Сирии как минимум 5 танков были подбиты из засады. Причём с помощью устаревших ПТРК TOW-2A. По мнению Иствуда, если с защитой Т-90 может справиться устаревшее вооружение, для действующих американских ПТРК Javelin это тем более не составит труда. «У России есть проблема с её танками Т-90, и это угроза со стороны противотанковых ракет, особенно Javelin. Если старые TOW могут пробить броню, вы знаете, что Javelin тоже может. Таким образом, этот бой сводится к компетентности и мастерству экипажей Т-90 и персонала, стреляющего из Javelin», — подчёркивает Иствуд.

Отметим, на фоне заявления американского эксперта, российские Т-90 оснащены комбинированной бронёй, дополненной динамической защитой «Контакт-5», снижающей риск поражения бронебойными снарядами. Также танк имеет комплекс оптико-электронного противодействия (КОЭП) «Штора-1», который способен фиксировать наведение вражеской ракеты и автоматически выставлять дымовую завесу для маскировки танка.