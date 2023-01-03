Офицер армии США назвал самую серьёзную военную угрозу для страны

Офицер армии США назвал самую серьёзную военную угрозу для страныЭто электромагнитное излучение
Термоядерный взрыв и вызванное им электромагнитное излучение — самые серьёзные военные угрозы для США . Отставной офицер ВВС США Кристиан Орр в своей колонке на страницах издания 19FortyFive рассказал, что самой опасной военной угрозой для США является электромагнитное излучение (ЭМИ).
Фото: Kartinkin.net
Он отметил, что в случае взрыва термоядерной бомбы на высоте 40 км над атмосферой Земли, произойдёт всплеск гамма-излучения, которое, в свою очередь, вызовет притяжение электронов магнитными полюсами планеты. При этом произойдёт высвобождение огромных уровней электромагнитного излучения.
По словам специалиста, из строя выйдут или физически разрушатся электронные устройства. Всё это приведёт к техногенной катастрофе.
Орр также раскритиковал Администрацию Байдена за отсутствие интереса и каких-либо действий для обеспечения защиты электрических сетей и других элементов инфраструктуры от потенциального электромагнитного удара.